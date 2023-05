270 – Corpo de homem encontrado morto é identificado

Foi identificado o corpo de um homem, encontrado morto na zona rural na manhã deste domingo, dia 30 de abril.

O corpo é de José Monteiro, de 50 anos, que continua no Instituto Médico Legal (foto), onde passou pelo exame necroscópico.

Segundo informações do repórter Sidney Fernandes, do portal ‘Repórter Sidney’, o corpo foi localizado por alguns trabalhadores de uma cooperativa e estava no interior de um container, numa propriedade rural da Água da Fortuna.

As causas da morte ainda são desconhecidas.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e registrada pela Polícia Civil, que instaurou inquérito policial como ‘morte suspeita’.

O corpo de José Monteiro será velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, e o sepultamento está marcado, inicialmente, para às 16 horas, mas há uma possibilidade de ser antecipado.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!