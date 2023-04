269 – Líder isolado, sub-20 do VOCEM recebe o Bandeirante de Birigui neste sábado, no Tonicão

O VOCEM de Assis é a grande sensação do grupo 2 do Campeonato Paulista da categoria sub-20. O time comandado pelo técnico Daniel Sabino venceu os seus dois compromissos, marcou cinco gols e sua meta ainda não foi vazada em 180 minutos.

O VOCEM lidera com 6 pontos e tem os dois próximos compromissos em Assis, podendo garantir, de maneira antecipada, uma vaga para prosseguir na competição, que conta com os grandes clubes do futebol paulista: Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, além das principais forças do interior.

João Rafael e Maycon, com dois gols cada, são os artilheiros do time.

Neste sábado, dia 29, às 15 horas, no estádio Tonicão, em Assis, com entrada franca, o VOCEM receberá o Bandeirante de Birigui, que soma um ponto na classificação.

O técnico Daniel Sabino ainda não divulgou a equipe que entra em campo. Se repetir a formação que venceu o Araçatuba, fora de casa, no último sábado, o time marianinho entrará em campo com: Rafael, Penteado, Márcio Barbosa, Luís Fernando e Giovani; Bruno Gabriel, Sergipe, Zanetti e Álvaro; João Rafael e Maycon.

A Federação Paulista de Futebol escalou Hermínio Henrique Kuhn Daldem, de 28 anos, para apitar a partida em Assis. Ele terá como assistentes: Ricardo Bussete, de 46 anos, e Lucas Castilho Silveira, de 39 anos. Bruno Alexandre Soto, de 40 anos, será o quarto árbitro do confronto deste sábado.

TERCEIRA RODADA

Sábado 29 de abril

Santacruzense x Araçatuba

VOCEM x Bandeirante

José Bonifácio x Tupã

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 06 pontos

José Bonifácio – 6 pontos

Tupã – 3 ponto

Bandeirante de Birigui – 1 ponto

Araçatuba – 1 ponto

Santacruzense – 0 ponto

Time do VOCEM que venceu o Araçatuba na segunda rodada