271 – Sensação do Paulista sub-20, VOCEM goleia e tem a segunda melhor campanha entre 78 times do Estado

Zanetti e Maycon comemoram segundo gol do VOCEM

Imagem: Fotógrafo Paulo Henrique Dias

Com a goleada aplicada sobre o Bandeirantes de Birigui, por 6 a 1, na tarde deste sábado, dia 29 de abril, no estádio Tonicão, em Assis, o time sub-20 do VOCEM chegou a 9 pontos, 10 gols marcados e apenas um sofrido.

Os impressionantes números da campanha deixam o time marianinho na segunda colocação na classificação geral dos 78 times inscritos no Campeonato Paulista, entre eles: Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, além das grandes forças do interior.

A equipe comandada pelo técnico Daniel Sabino goleou o Bandeirante de Birigui por 6 a 1, mas até os primeiros 20 minutos, a partida estava equilibrada com empate em 1 a 1.

O zagueiro Luís Fernando abriu o placar para o VOCEM, aos 5 minutos.

O zagueiro Victor, em cobrança de falta, empatou para o time visitante, aos 18 minutos.

Aos 22 minutos, em cobrança de penalidade máxima, o artilheiro Maycon fez o terceiro gol dele na competição e começou a abrir a diferença para o VOCEM.

Nos acréscimos da primeira etapa, Sergipe vez o terceiro gol do time de Assis.

Aos 11 minutos da segunda etapa, o artilheiro Maycon voltou a balançar a rede para o VOCEM chegar ao quarto gol.

Lucas, aos 32 minutos, fez 5 a 1 para o VOCEM.

No final da partida, o prata da casa Marquinhos fechou o placar em 6 a 1.

O VOCEM venceu a partida jogando com: Rafael; Penteado, Márcio Barbosa, Luís Fernando e Giovanni; Bruno, Sergipe, Zanetti e João Rafael; Maycon e Álvaro. Entraram: Marquinhos, Alexsandro, Gustavo, Luiz Filipi, Lucas, Thiago e Pedro Manoel.

Maycoon, João Rafael e Luiz Filipi foram advertidos com cartão amarelo.

RESULTADOS

VOCEM 6 x 1 Bandeirante de Birigui

Santacruzense 0 x 1 Araçatuba

José Bonifácio 1 x 0 Tupã

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 9 pontos

José Bonifácio – 9 pontos

Araçatuba – 4 pontos

Tupã – 3 pontos

Bandeirante de Birigui – 1 ponto

Santacruzense – 0 ponto

VOCEM é o segundo colocado na classificação geral