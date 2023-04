226 – Sem acesso aos relatórios do Tribunal de Contas, Conselho da FEMA se reúne para discutir contas de 2022

Mesmo sem acesso aos relatórios do Tribunal de Contas de São Paulo, que acompanha a movimentação orçamentária e financeira da Fundação Educacional do Município de Assis-FEMA-, e que teria identificado supostas irregularidades em 2022, os membros do Conselho Curador foram convocados para uma reunião na noite desta segunda-feira, dia 3 de abril, com o objetivo de discutir e votar as contas do mesmo período.

Dias atrás, o conselheiro Davi Lúcio Valverde, representante dos professores no órgão, solicitou cópia do relatório do exercício de 2021, mas o presidente do Conselho, Arildo José de Almeida, indeferiu o pedido.

“Considerando que as contas da FEMA dos últimos 3 exercícios foram aprovadas pelo TCE, exceto as de 2018, que se encontram em trâmite junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Considerando ainda que, em relação ao relatório do Tribunal de Contas, deve ser esclarecido que se refere ao exercício de 2021, portanto, período diverso daquele que será objeto de análise pelos conselheiros na referida reunião – exercício de 2022.” justificou Almeida, que despachou: “Assim, por ora, considerando o acima exposto especificamente a diversidade de exercícios entre o objeto da pauta e o relatório do TCE e a natureza preliminar do mesmo, indefere -se o pedido”.

A pauta da reunião desta segunda-feira, prevê, antes da votação da prestação de contas, posse de novos conselheiros a manifestações do presidente e dos conselheiros.

RUMORES – Nos corredores da FEMA, antes da reunião desta segunda-feira, surgiram rumores de que um encontro reservado, ocorrido no final de semana, entre o prefeito José Aparecido Fernandes e o presidente do Conselho Curador da fundação, Arildo Almeida, teria aventado a possibilidade de uma troca no comando da instituição de ensino.

O objetivo, segundo os comentários, seria o de substituir Arildo, para que o seu substituto indique um novo diretor executivo no lugar do contador Nivaldo Melo, que assumiu o posto após a saída de Eduardo Vella Gonçalves, eleito diretor do Instituto Municipal do Ensino Superior, o IMESA.

A conduta técnica do diretor Nivaldo Melo, segundo esses rumores, não estaria atendendo aos interesses dos dirigentes instituição.

O Jornal da Segunda está acompanhando a movimentação na reunião.

Arildo Almeida presidente do Conselho da FEMA

Imagem: Arquivo