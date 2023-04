227 – Sem acesso a relatório do TC, conselheiros da FEMA se recusam a aprovar contas e adiam votação

Como era previsto, o Conselho Curador da FEMA decidiu não discutir e votar as contas da instituição de ensino referentes ao ano de 2022 sem ter acesso ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que teria confirmado uma série de irregularidades demonstradas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal e alvo de investigação do Ministério Público e da Polícia Civil.

O representante dos professores, David Lúcio de Arruda Valverde. sugeriu que a votação das contas só ocorra após uma reunião prévia para análise do relatório do Tribunal de Contas. A proposta foi aprovada pela maioria dos conselheiros.

NEGADO – Os rumores de uma possível troca no comando da instituição, com substituição do presidente do Conselho Curador, Arildo Almeida, e consequente troca do diretor executivo Nivaldo Melo, não se confirmaram e ambos conduziram a reunião dos conselheiros nesta segunda-feira, dia 3 de abril.

Conselho da FEMA se recusou a votar contas sem relatório do Tribunal de Contas

Reprodução de vídeo