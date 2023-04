225 – Sepultamentos em Assis neste dia 3 de abril

Cinco sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 3 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor Rubens Romualdo Castilho, de 74 anos.

O senhor Waldenir Cunha dos Santos (foto abaixo), de 79 anos, aposentado da Empresa de Eletricidade Vale do Paranapanema, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9 horas. O sepultamento acontecerá às 9h30.

Waldenir Cunha dos Santos

Também no período da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor José Vieira Carvalho, de 82 anos. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Aparecido de Oliveira, de 89 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

A senhora Marilena Fogaça Coelho (foto abaixo), de 75 anos, que morreu em São Paulo, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento está programado para às 16 horas.

Marilena Fogaça Coelho

Imagem: Dag Marciliano

TERÇA-FEIRA – Está programado para a terça-feira, dia 4 de abril, às 8h30, o sepultamento do senhor Alfredo Sirchia, de 80 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!