219 – Velório da assistente social Marisa Mattioli Somma acontece na ‘São Vicente’

Teve início na tarde desta quinta-feira, dia 30 de março, na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, o velório da assistente social Marisa de Sampaio Mattioli Somma, de 65 anos, que era casada com o advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Assis, Marcos Domingos Somma. Ela morreu vítima de câncer, no início da manhã.

Mãe de Rafaela, Fernando e Giovana, Marisa deixa genros e netos, além dos irmãos: Denise, Beatriz e Paulo Mattioli Júnior.

Como assistente social, Marisa Mattioli Somma trabalhou, por vários anos, na Assocana e na Penitenciária de Assis.

“Marisa sempre foi uma pessoa iluminada, cheia de vida e disposição, com sorriso no rosto e a todos queria ajudar. Já está deixando muita saudade! Descanse em paz, Marisa!“, homenageou a família, em mensagem publicada nas redes sociais.

A família decidiu que o velório será interrompido às 22h30 desta quinta-feira e será retomado às seis horas da sexta-feira.

Às 7 horas da sexta-feira, o corpo será levado para a cidade de Londrina, onde ocorrerá a cerimônia de cremação.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Marisa Mattioli Somma

Reprodução: Redes sociais