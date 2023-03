218 – Dez anos após se enfrentarem, Assisense e Água Santa estão em extremos do futebol paulista

Em 2013, Clube Atlético Assisense e Água Santa se enfrentaram duas vezes no Campeonato Paulista da Série B, conhecida por ‘Bezinha’ ou ‘Segundona’.

Dez anos depois, o time de Assis está afastado das competições profissionais, enquanto o clube de Diadema está disputando o título do Paulista contra o tradicional Palmeiras.

METERORO – O primeiro jogo do Água Santa, como equipe profissional, ocorreu em 2013, pela Série B do Campeonato Paulista.

Naquele mesmo ano, o clube de Diadema terminou vice-campeão e subiu para a Série A-3, junto com a campeã Matonense. Tupã e Cotia também garantiram o acesso naquele ano.

Foram três acessos consecutivos do Água Santa, feito inédito no Estadual de São Paulo.

O Água Santa ficou em 3º na A3, em 2014, e em 4º na A2, em 2015.

O clube estreou na elite em 2016, mas acabou sendo rebaixado.

Foram mais três anos na A2, antes de subir novamente em 2020, com novo descenso, até o retorno, de vez, à primeira divisão em 2022.

O Água Santa mantém uma relação próxima entre torcida e diretoria e valoriza a parceria para seguir empurrando a equipe em sua trajetória no futebol. “Acreditamos que nossa origem que está ajudando a ter bons frutos no meio dos gigantes”, explicou Wanderley Farias, diretor do Diadema, em entrevista ao portal Universo On Line UOL.

CONFRONTOS – Água Santa e Clube Atlético Assisense se enfrentaram duas vezes pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série B, em 2013. Matonense, Lemense, Cotia, Inter de Bebedouro, Tupã e Paulista completavam o grupo que brigava pelo acesso.

Na ocasião, o presidente do ‘Falcão do Vale’ era Carlos Antunes do Rosário, o ‘Boi’, mas o clube contava com incentivo de um grupo de empresários da cidade, liderados por Edson Fiuza e Gilson Silva, que, no seguinte, migraram para o VOCEM após o clube retornar ao ao futebol profissional.

GOLEADA – Na noite de quarta-feira, 25 de setembro de 2013, no estádio Gíglio Portugal, o ‘Baetão’, em São Bernardo do Campo, o Água Santa goleou o Atlético Assisense por 4 a 0. Mais de três mil torcedores comemoraram os gols de Danilo Alves (02), Rafael Henrique e Rafael Martins. O zagueiro William, do Assisense, foi expulso aos 9 minutos da segunda etapa após colocar a mão na bola “para impedir impedir oportunidade clara de gol”, relatou o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro da Silva.

O Assisense era dirigido pelo técnico Ademilson Venâncio, enquanto Márcio José Ribeiro comandava o time de Diadema.

EMPATE – Na tarde de domingo, dia 9 de outubro de 2013, na penúltima rodada das quartas de final, Assisense e Água Santa voltaram a se enfrentar. Dez vez, a partida não teve gol marcado.

De acordo com o borderô informativo da Federação Paulista de Futebol, 777 torcedores assistiram a partida em Assis.

Flávio Rodrigues da Silva apitou a partida, que não teve expulsões.

Assisense e Água Santa se enfrentaram no Tonicão em 2013

Arquivo