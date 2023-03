220 – Atleta nascido em Assis ajuda o Paysandu chegar à final da Copa Verde contra Goiás

Natural de Assis, Paulo Henrique Gênova, o Paulinho, de 25 anos, que atua como médio volante, ajudou o Paysandu a derrotar o rival Remo, do Pará, na disputa de penalidades máximas, e a classificar o ‘Papão da Curuzu’ para a grande decisão da Copa Verde, quando estará enfrentando o Goiás em busca do tetracampeonato.

Com passagem pelo São Paulo Futebol Clube, o meio-campista se destacou no futebol italiano e acabou sendo contratado pelo Paysandu para a disputa do campeonato paraense 2023 e a Copa Verde.

No jogo decisivo contra o Remo, na noite desta quarta-feira, dia 29 de março, Paulinho começou a partida no banco e entrou no intervalo, quando o seu time perdia por 1 a 0.

O ‘Papão’ virou o jogo em 2 a 1 e o placar agregado ficou 2 a 2, levando a decisão para as penalidades máximas.

Paulinho foi um dos jogadores escolhidos para cobrar e converteu a penalidade máxima.

O Paysandu venceu o Remo por 4 a 2 nos pênaltis e garantiu vaga para decidir o título da Copa Verde contra o Goiás.

O primeiro jogo deve acontecer no dia 19 de abril, em Belém, enquanto a volta está prevista para o dia 3 de maio, em Goiânia.

