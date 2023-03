195 – Contrários ao novo Ensino Médio programam atos na praça da Catedral em Assis e na capital

Professores e estudantes contrários à nova proposta de Ensino Médio estão convocando manifestações na praça da Catedral de Assis e na capital paulista nesta quarta-feira, dia 22 de março.

Em Assis, a concentração dos manifestantes está marcada para às 12 horas.

Nas redes sociais, foram divulgados convites para a manifestação, com algumas orientações:

“– Nos encontraremos na Catedral, no dia 22 de março de 2023 às 12:40h!!!;

– Leve seu documento, telefone, garrafa d’ água, um lanchinho;

– Não esqueça seu cartaz, ou algo para fazer barulho, como: apito, corneta, panela e colher de pau;

– Use o uniforme da sua escola, caso não tenha, roupa branca ou preta, sem cores para não confundir com algo partido político;

Essa é uma luta dos estudantes de escola pública, juntos somos mais fortes!!!

Convide seus amigos, seus familiares e aqueles que apoiam a nossa causa.

Obrigado pela atenção, espero te ver lá!”

SÃO PAULO – Um grupo de professores estaduais de Assis viajou para São Paulo, onde haverá um ato na avenida Paulista no final da tarde com o mesmo objetivo.

Estudantes e professores de todas as regiões brasileiras estão indo às ruas em atos para pedir a revogação do Novo Ensino Médio (NEM), que começou a ser implementado em 2022.

Convocadas por entidades estudantis e de trabalhadores da Educação e protagonizadas por uma maioria de adolescentes, as manifestações ecoam o descontentamento do segmento com os rumos da última etapa da Educação Básica.

A política do Novo Ensino Médio foi aprovada em 2017, por meio da Lei 13.415, e trouxe uma série de mudanças para a etapa. Entre elas, os itinerários formativos, que ocupam 40% da carga horária.

A proposta era permitir aos jovens escolher áreas do conhecimento para se aprofundar, de forma interdisciplinar e contextualizada. Na prática, isso não se concretizou, sobretudo nas escolas que já sofriam com falta de recursos, professores e infraestrutura. Além disso, há críticas sobre a falta de participação de quem está na ponta na elaboração da política educacional.

Cartaz convocando ato em São Paulo