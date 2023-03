194 – Câmara realiza evento no Dia Mundial da Água

Nesta quarta-feira, dia 22 de março, quando se comemora o Dia Mundial da Água, a Câmara Municipal de Assis elaborou uma intensa programação com debates e palestras.

Já a Prefeitura, até a publicação desta matéria, não havia divulgado nada a respeito do importante tema.

As atividades na Câmara têm início às 9 horas, com abertura conduzida pela presidente do Legislativo, professora Viviane Del Massa Martins (foto).

Na sequência, o promotor de Justiça, Luís Fernando Rocha, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente -GAEMA-, estará iniciando a série de palestras dos convidados.

Logo após um pequeno intervalo, será a oportunidade do professor doutor Edson Piroli, da Unesp de Ourinhos, se manifestar.

Antes da pausa para a refeição, haverá um debate entre os palestrantes, com direito a intervenções do público convidado, formado, basicamente, por alunos da rede estadual e cursos técnicos.

A programação da tarde terá início às 14 horas, com a exposição da professora Teresa Pissarra, da Unesp de Jaboticabal.

O convidado Fernando Pacheco, da POLUS-UTAD de Portugal, fala na sequência.

Por fim, Ricardo Kantack, do Instituto Agronômico de Campinas, conclui a série de palestras.

“Gota a gota, a Câmara de Assis estará contribuindo para discussões e ações em defesa da água”, resume a presidente do Legislativo, Viviane Del Massa.

Viviane Del Massa, presidente da Câmara