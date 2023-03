196 – Prefeitura divulga ações da ‘Semana da Água’

Somente no início da tarde, por volta das 13 horas desta quarta-feira, 22 de março, quando se comemora o ‘Dia Mundial da Água’, o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Assis divulgou ações promovidas pelas secretarias da Educação e Agricultura e Meio Ambiente em comemoração à Semana da Água.

Diz a publicação:

“Ao longo dessa semana, as crianças dos 3° anos da Rede Municipal de Ensino participam de visitas ao Ecolago (Horto Florestal) e realizam atividades educativas que visam conscientizá-las sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.

Durante as visitas, os estudantes assistem palestras promovidas pela Sabesp sobre o ciclo da água, poluição e os impactos das ações humanas no meio ambiente, além de participarem de uma trilha ecológica, com foco na fauna e flora local e a sua relevância para o ecossistema.

A ação foi planejada para proporcionar uma experiência enriquecedora e interativa para as crianças, incentivando a reflexão e o engajamento em práticas sustentáveis.

Segundo a secretária do Meio Ambiente, Ana Paula Marques, a iniciativa é fundamental para que elas entendam que cada pequena ação pode fazer a diferença na conservação do planeta.

‘As crianças são os nossos principais aliados na luta pela preservação do meio ambiente. Ao ensiná-las sobre a importância da água e da natureza, estamos formando cidadãos mais conscientes e responsáveis. Vale lembrar também que a preservação deve partir de todos. Devemos mudar nossos hábitos se quisermos manter esse bem tão precioso‘, orienta Ana Paula.

A assistente técnica pedagógica Ligiane Takaasi reforça que as ações educativas realizadas em parceria entre as secretarias são uma oportunidade de os alunos adquirirem conhecimento na prática.

“Com essas atividades, os alunos serão conscientizados que a água é um recurso natural finito e que precisa ser preservado por todos, iniciando essa conscientização na infância e levando a discussão acerca do tema para as famílias. Dessa forma, abrangendo a comunidade’, finaliza Ligiane.”

Texto e imagem: Departamento de Comunicação da PMA

Publicado às 12h56 desta quarta-feira, 22 de março