193 – COLUNA BANCÁRIA – BB atende pedidos do movimento sindical e amplia trabalho remoto

Atendendo a reivindicação de pautas do movimento sindical, o Banco do Brasil ampliou os avanços no teletrabalho remoto institucional. A medida foi anunciada três dias após a mesa de negociações sobre o tema, que aconteceu no dia 13 de março, com a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil.

“A implementação do teletrabalho remoto é uma luta antiga dos trabalhadores. Vem bem antes da pandemia, quando passamos a reforçar a necessidade de implantar o home office. Então, esses avanços são uma conquista da categoria, do movimento sindical”, pontuou o presidente do Sindicato dos Bancários de Assis e Região, Fábio Escobar (foto abaixo).

A empresa aprovou a ampliação de 30% para 50% o total da equipe que pode exercer, simultaneamente, suas atividades de modo remoto, nos prefixos habilitados, com possibilidade de reavaliação dentro do prazo dos próximos seis meses. Além disso, esse percentual está separado do teto de ausências físicas programadas, como férias e abonos. “O banco nos informou na quinta, dia 16, que a implementação dessa medida começaria no dia 21 de março”, destacou Escobar.

Outras novidades são a inclusão dos funcionários em nível gerencial, inicialmente, para um dia em trabalho remoto por semana e, para os demais habilitados, a ampliação da frequência do home office de dois para três dias na semana ou seu equivalente mensal.

Foi aprovado ainda a ampliação de áreas habilitadas, incluindo escritórios, Centrais de Relacionamento do Banco do Brasil e Serviço de Atendimento ao Cliente e outras áreas, após resultado de estudos. Segundo o banco, a implementação acontecerá no decorrer do semestre, considerando as características de trabalho de cada setor.

Para o semestre, o banco também avalia a implementação de plataformas digitais remotas, além de espaços colaborativos internos (coworkings). “Esta proposta ajudaria pessoas a terem mais opções para trabalhar mais próximo de casa, principalmente nas grandes cidades e regiões metropolitanas, devido dificuldades de se locomover”, observou Escobar.

O representante dos bancários destacou que “mães, pais e tutores com crianças de até quatro anos e empregadas e empregados com deficiência, têm prioridade no acesso ao teletrabalho, conforme legislação”.

No Sindicato de Assis há o calendário previsto para as mudanças a serem implementadas. “Basta entrar em contato pelos canais do sindicato”, orientou Escobar.

Fábio Escobar é presidente do Sindicato dos Bancários de Assis