188 – Caminhão com carga de bananas afunda em rua recapeada há menos de 15 dias

Um caminhão com placas de Palmital, carregado com bananas, afundou a roda traseira do lado direito, no asfalto quando o motorista tentou estacionar próximo a um supermercado, num trecho da rua Tiradentes, entre as ruas J. V. da Cunha e Silva e Capitão Francisco Rodrigues Garcia, no bairro Bonfim, em Assis.

O incidente foi registrado por volta das 9h30 da manhã desta terça-feira, dia 21 de março.

A rua Tiradentes, no trecho onde o caminhão afundou, foi recapeada pela Prefeitura de Assis há cerca de 15 dias.

Populares entraram em contato com Prefeitura para auxiliar na retirada do caminhão, mas, até esse momento -10 horas- ninguém apareceu para socorrer o motorista.

Caminhão afundou na rua Tiradentes