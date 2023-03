189 – Sabesp inicia reparos na rua Tiradentes, onde caminhão afundou no asfalto

Uma equipe de trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo -Sabesp- está no trecho da rua Tiradentes, entre as ruas J. V. da Cunha e Silva e Capitão Francisco Rodrigues Garcia, no bairro Bonfim, onde, no início da manhã, um caminhão com placas de Palmital, carregado com bananas, afundou a roda traseira no asfalto no momento em que o motorista tentava estacionar próximo a um supermercado.

Após o caminhão ser retirado com ajuda de uma pá carregadeira, uma equipe da Sabesp foi acionada e já está trabalhando no local para resolver o problema da tubulação que ocasionou o afundamento do asfalto.

Ainda não previsão para o término do trabalho, mas a via não foi interditada.

Operários da Sabesp trabalham no local onde houve afundamento