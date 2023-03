187 – Chega o primeiro lote de carnês do IPTU impressos no Rio de Janeiro

Apesar do atraso de aproximadamente 10 dias, a gráfica com sede da cidade do Rio de Janeiro, vencedora do processo licitatório e contratada pela Prefeitura de Assis, começou a entregar, neste final de semana, os carnês de impostos. O prazo inicial era 9 de março.

Como os carnês não chegaram na data prevista, a Prefeitura precisou prorrogar os prazos de vencimento e, publicamente, culpou a gráfica carioca pelo atraso: “A Secretaria Municipal da Fazenda informa a todos que, em virtude da falta de comprometimento da gráfica licitante vencedora do Pregão Eletrônico nº 001 e 002 de 2023, os carnês referentes aos lançamentos tributários (IPTU, ISS arbitrado e Alvará) de 2023 não foram entregues pela mesma, até o momento“, justificou.

Além de acusar a empresa carioca pelo atraso, a Prefeitura expediu uma notificação, mas a gráfica teria justificado o atraso er se comprometido a entregar o material.

NOVOS PRAZOS – De acordo com calendário refeito pela Prefeitura, os novos prazos de vencimento aos contribuintes assisenses são:

IPTU – A cota única, que venceria 10 de março, foi prorrogada para o dia 10 de abril.

A 1ª parcela, que venceria no dia 10 de março, adiada para o dia 30 de março.

ALVARÁ – O vencimento da 1ª parcela, que estava marcado para 1º de março foi alterado para o dia 3 de abril.

Os demais vencimentos, segundo comunicado da Secretaria Municipal da Fazenda, “permanecem como estabelecidos anteriormente no Decreto nº 8.999/2023”, diz.

A Secretaria da Fazenda ressalta que “estes lançamentos estão disponíveis para impressão no Portal da Prefeitura através do link https://tributacao.assis.sp.gov.br/home.jsf, bastando informar o código de cadastro do imóvel ou inscrição municipal da empresa. Ambos podem ser facilmente localizados nos carnês dos exercícios anteriores”, finaliza.

Com a chegada do primeiro lote de carnês de IPTU, a Prefeitura de Assis escalou uma equipe para trabalhar no final de semana visando iniciar a distribuição o mais rapidamente possível.