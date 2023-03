165 – Grupo que apresentará Encenação da Paixão de Cristo na vila Adileta promove eventos para arrecadar recursos

Visando arrecadar recursos para cobrir as despesas com iluminação, som e confecção dos figurinos do espetáculo teatral a céu aberto ‘Encenação da Paixão de Cristo’, que acontecerá dia 7 de abril, às 20 horas, na vila Adileta, o grupo de atores amadores está programando três eventos.

BRECHÓ – Neste sábado, dia 18 de março, das 10 às 17 horas, acontecerá um ‘Brechó’ no salão de festas do Santuário Nossa Senhora das Graças, na vila Adileta, quando serão comercializados calçados, roupas e outros objetos de uso pessoal.

Quem quiser colaborar, doando uma peça de roupa ou calçado, pode entrar em contato com algum integrante do grupo que estará indo buscar a doação.

VAKINHA – Uma outra estratégia para arrecadar recursos é através de um patrocínio ou uma doação feita de maneira eletrônica, com a transferência de valores para ‘Vakinha.com.br’

RIFA – Neste final de semana, quando aconteceu mais um ensaio dos atores na praça em frente ao santuário, ocorreu o lançamento de uma rifa em que o prêmio será um kit churrasco, com direito a carne, carvão e bebidas.

O número de cada cupom custa R$ 5,00 e o sorteio acontecerá no dia da ‘Encenação da Paixão de Cristo’, na Sexta-feira Santa, dia 7 de abril, às 19 horas.