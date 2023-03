164 – Moradora da vila Progresso é premiada com meio milhão de reais no Hiper Saúde Bauru

Mais um prêmio de R$ 500 mil -meio milhão de reais- foi distribuído pelo Hiper Saúde Bauru para Assis. Uma moradora da vila Progresso foi a contemplada no principal sorteio realizado na manhã deste domingo, dia 12 de março.

A senhora Ilda Miguel (foto abaixo) foi a felizarda. Ela já esteve em Bauru na manhã desta segunda-feira, dia 13, para receber o prêmio e ser fotografada com um cheque simbólico.

A contemplada no principal sorteio deste final de semana adquiriu o seu Título de Capitalização no ‘Avenida Max’, com o revendedor Maurício Barbosa.

GIRO – Neste domingo, dia 12 de março, o Hiper Saúde Bauru teve 60 rodadas do ‘Giro da Sorte’ com premiação especial de R$ 2 mil em cada sorteio.

Mais uma vez, Assis e as cidades da região tiveram premiados.

Na terceira rodada, Cláudio, morador do Jardim Monte Carlos, de Assis, foi o contemplado. Ele também comprou a sua cartela do Hiper Saúde Bauru no ‘Avenida Max’, com Maurício Barbosa.

Na rodada número 13, o premiado foi o assisense Romeu, que mora na vila Brasileira. Ele levou R$ 2 mil para a casa.

Carolina, moradora do Jardim Nossa Senhora de Fátima, o ‘Pacaembu’, em Assis, foi a contemplada na rodada 18 do ‘Giro da Sorte’. Ele adquiriu o seu Título de Capitalização na ‘Beleza & Cia’.

Vanessa, que mora na vila Glória, em Assis, comprou sua cartela com a vendedora Patrícia Besharah, no ‘Avenida Premiun’, na avenida Glória, ganhou R$ 2 mil ao ser premiada na rodada 25.

O tarumãense José, morador da vila Dourado, adquiriu seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru na ‘Lanchonete MR’ e foi sorteado na rodada 26.

Edson, que mora na vila Dias, em Cândido Mota, ganhou R$ 2 mil a ser premiado na rodada 38 do ‘Giro da Sorte’. Ele comprou sua cartela no ‘Mini Mercado Edgar’.

A moradora da vila Glória, Glória, adquiriu seu Título de Capitalização na ‘Demarque Acessórios para celulares’ e foi contemplada na rodada 52 do ‘Hiper Saúde Bauru’.

Na rodada 54, o ganhador foi Berto, que mora no bairro Maré Mansa, em Presidente Prudente. Ele passou por Assis, comprou sua cartela no ‘Supermercado Superbom’, com o vendedor Hélio e foi premiado.

Nos sorteios deste domingo, dia 12, além do prêmio principal de R$ 500 mil, foram distribuídos oito ‘Giros da Sorte’, que resultaram em R$ 16 mil em premiação.

Ilda, que mora na vila Progresso, ganhou R$ 500 mil