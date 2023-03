166 – Colisão frontal resulta em cinco vítimas

Uma colisão frontal deixou uma vítima grave e quatro pessoas com ferimentos leves.

O acidente aconteceu pouco antes das 21 horas desta segunda-feira, dia 13 de março, no km 495 da SP-284, rodovia José Gagliardi, no município de Quatá.

Chovia no momento do acidente, quando um Gol, vermelho, placas de Ibirarema-SP, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Chevrolet Cruze, placas de Rancharia.

O motorista do Gol, que tem 24 anos, gravemente ferido, foi socorrido pela equipe da Concessionária Eixo e transportado para a Santa Casa de Paraguaçu Paulista.

Os quatro ocupantes do Cruze, com ferimentos considerados de natureza leve, foram encaminhados para o atendimento médico em Rancharia.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência e requisitou a perícia da Polícia Científica no local.

Reprodução: i7 Notícias