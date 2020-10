Sepultamentos em Assis neste domingo, dia 4 de outubro

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 4 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, será sepultada a senhora Benedita Aparecida da Costa, de 87 anos de idade, que morava na rua Sebastião Daniel Teodoro, na vila Maria isabel. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis.

O senhor Roberto Borges Barbosa, de 66 anos, morreu em Marília e seu corpo está sendo transladado para Assis. Ainda não há informações sobre o local do velório e horário do sepultamento.

Emerson Monteiro morreu na capital paulista e seu corpo está transladado para Assis. Também não há informações sobre o local do velório e horário do sepultamento.

Na vizinha cidade de Cândido Mota estão programados três sepultamentos.

Antônio Pereira Marques está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado às 11 horas.

Alexandre Conrado da Silva está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento acontecerá às 10 horas.

Claudinéia Marcelina Leite, de 35 anos, está sendo velada no Velório Municipal, mas não foi definido o horário do sepultamento.

Na cidade de Echaporã será sepultado o tratorista da Prefeitura Municipal de Echaporã, Valtemiro Ferreira Pinto, de 64 anos, que morreu em Marília. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado às 11 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!