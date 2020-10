BB fecha agência para desinfecção após funcionário testar ‘positivo’ pra COVID

Mais uma agência bancária foi interditada aos usuários na cidade de Assis por conta do risco de contaminação do novo coronavírus.

Na manhã desta sexta-feira, dia 2 de outubro, após receber a informação que um dos funcionários testou ‘positivo’ para COVID-19, a gerência do Banco do Brasil decidiu evacuar o prédio e interromper o atendimento.

No final de semana, a agência deve passar pelo processo de higienização e desinfecção e voltar ao atendimento na próxima segunda-feira, com todas as restrições sanitárias.

Antes, as agências do Banco Itaú e Mercantil do Brasil também enfrentaram problemas para atendimento aos usuários após trabalhadores receberem resultado positivo no teste para detectar o vírus.

O secretário do Sindicato dos Bancários de Assis, Fábio Escobar, foi informado sobre as medidas tomadas pela gerência da agência e acompanha a situação.

Agência do Banco do Brasil em Assis foi interditada

Imagem: Arquivo