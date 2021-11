Cresce o pagamento de internet com cartão de crédito

O pagamento por cartão de crédito tem crescido entre assinantes da Cabonnet.

A facilidade para quitar a fatura pagando pelo aplicativo ou pela central de relacionamento no site, como alternativas ao internet banking e lotéricas vem conquistando os clientes da empresa.

Entre as opções para o pagamento com cartão está a cobrança recorrente, uma modalidade que garante pontualidade na quitação da fatura e não compromete o limite do cartão do assinante.

Segundo Renata Santos, supervisora de atendimento da Cabonnet: “O pagamento por crédito recorrente já é uma realidade para as pessoas em geral. Todo mundo que assina Netflix, por exemplo, paga através do crédito recorrente. É um jeito seguro e prático de pagar a mensalidade Cabonnet, pois evita esquecimentos e transtornos desnecessários”, explica.

É importante lembrar que se o cartão precisar ser bloqueado ou expirar, o cliente deve atualizar os dados para não prejudicar a cobrança.

Outra forma de pagar a fatura com cartão é baixando o aplicativo Cabonnet e pagando diretamente por ele.

Também é possível efetuar o pagamento através da Central do Assinante, disponível no site www.cabonnet.com.br.

Para baixar o app Cabonnet clique no link referente ao seu smartphone:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cabonnet.appcabonnet&hl=pt_BR&gl=US

iOs: https://apps.apple.com/br/app/cabonnet/id1539028488

SUCESSO – Desde o final de 2020, também em decorrência da pandemia, a Cabonnet vem investindo alto em seus canais digitais. Depois da Bella, assistente virtual do whatsapp a provedora de internet lançou o aplicativo Cabonnet.

Através dele o cliente pode visualizar o seu contrato, consultar, baixar e pagar a fatura, aderir à cobrança recorrente, desbloquear sua conexão em caso de atraso no pagamento, acessar às redes sociais da empresa além de outras funcionalidades.

“O app Cabonnet tem nos surpreendido. Todos os meses temos um crescimento significativo da base de clientes que baixam, usam e aprovam a ferramenta. Isso é muito positivo, pois mostra que as funcionalidades disponíveis realmente facilitam a vida dos nossos assinantes”, diz Tatiana Rapchan, diretora da Cabonnet.

O aplicativo Cabonnet está disponível tanto para o sistema Android e iOS. É bastante intuitivo e seguro. Os dados para acesso devem ser o do titular da assinatura. Baixe agora mesmo, acesse o site Cabonnet.com.br

