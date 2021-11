Aposentada ganha meio milhão de reais no Hiper Saúde Bauru, que distribuiu mais R$ 15 mil para região de Assis

Mais um final de semana com muitos prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru.

Uma aposentada ganhou R$ 500 mil no sorteio principal e outros cinco moradores da região de Assis foram premiados no ‘Giro da Sorte’.

No sorteio realizado neste domingo, dia 7 de novembro, foram cinco prêmios do ‘Giro da Sorte’, totalizando R$ 15 mil, divididos para as cidades de Assis e Paraguaçu Paulista.

Em Assis, três moradores foram premiados. Cada um recebeu a importância de R$ 3 mil.

Cícero de Farias da Rocha, que mora no centro da cidade, comprou seu Título de Capitalização no ‘Avenida Max’ e foi o contemplado na 19ª rodada.

Maria Aparecida Vitório, moradora da vila Glória, foi a premiada na 40ª rodada e faturou R$ 3 mil.

Edson Luís Bionde, que mora no Parque das Flores, ganhou R$ 3 mil ao ser sorteado na 44ª rodada.

Dois moradores de Paraguaçu Paulista também foram premiados no ‘Giro da Sorte’.

Na 27ª rodada, José Roberto da Silva foi contemplado e ganhou R$ 3 mil.

Marcelo Alves da Costa, que mora no centro de Paraguaçu, foi o premiado na 35ª e faturou R$ 3 mil.

R$ 500 MIL – O principal prêmio do sorteio deste domingo, R$ 500 mil, saiu para a cidade de Marília. A contemplada foi a aposentada Avelina de Souza Guedes Siqueira, moradora do Parque das Nações. Na segunda-feira, ela recebeu o seu prêmio de meio milhão de reais na sede do Hiper Saúde, em Bauru.

Com o prêmio de R$ 500 mil, tudo que a senhora Avelina de Souza Guedes Siqueira mais queria na vida, irá se tornar realidade.

A aposentada, de 61 anos de idade, moradora em Marília, é casada e mãe de duas filhas. Ela revela que, agora, quer viver a vida mais sossegada: “Vai mudar muita coisa e para muito melhor. Sou aposentada e pretendo comprar uma chácara para viver com meu esposo. Na nossa idade, queremos ter uma vida bem mais tranquila. Se Deus quiser, vai dar tudo certo”.

Ao receber o prêmio de meio milhão de reais, ela deixou um recado para quem ainda não ganhou com o título de capitalização: “Tem que acreditar que vai ganhar e comprar toda semana. Ajudando o próximo, somos recompensados. Dez reais é pouco, mas ajuda muito o Hospital Amaral Carvalho. Tem que ter fé, porque na hora que Deus permitir, a sorte vem”.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com o Hospital Amaral Carvalho, cedendo o direito de resgate do título.

Os sorteios acontecem sempre aos domingos, às 10 horas da manhã, com transmissão, ao vivo, pelas TVs SBT Jaú e Record Bauru.

Imagem: Divulgação