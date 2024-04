A027 – Morre o ferroviário aposentado Evam Guilherme

Morreu na tarde desta segunda-feira, dia 8 de abril, na Santa Casa de Assis, aos 88 anos, o ferroviário aposentado Evam Guilherme.

Seu ‘Ivan’, como era chamado, foi garçom por muitos anos no auge da história do Porão e constituiu uma empresa de comercialização de fogos de artifícios, localizada na rua Carlos Gomes, na Santa Cecília.

A ‘Toka Fogos’, além do grande movimento de clientes, também era ponto de encontro de antigos ferroviários e amigos, que se reuniam aos finais de tarde para uma boa prosa, sempre regada a alguns goles de cachaça, que ele sempre tinha para oferecer às visitas.

“Chegou o dia do meu pai seguir novos caminhos, em outras esferas. A saudade chega junto com a partida. Não tem jeito. Quero lembrá-lo assim, de boa e de bem com a vida. Até um dia!”, escreveu a filha Ivana, que está trabalhando e residindo na Itália.

Casado com a dona Lurdes Nair Rizzo Guilherme, teve os filhos: Ivana, Ivani (em memória), Ivan e Ivanise.

DESPEDIDA – O velório do ferroviário aposentado Evam Guilherme terá início às 7 horas, na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

O horário do sepultamento ainda será definido pela família.

À dona Lourdes, demais familiares e amigos, nossos sentimentos!

Evam Guilherme