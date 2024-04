A021 – Eduardo Vella renuncia à direção do IMESA na FEMA

Em documento protocolado na tarde desta sexta-feira, dia 5 de abril, o professor Eduardo Augusto Vella Gonçalves renunciou ao cargo de diretor do Instituto Municipal do Ensino Superior de Assis -IMESA- na Fundação Educacional do Município de Assis.

Os motivos da decisão não foram informados.