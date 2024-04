A010 – Carro parecido com o usado por assassino de Paulão é encontrado queimado; discussão em boate teria originado crime

Um veículo VW Gol, branco, com as mesmas características do carro ocupado pelo assassino do ex-jogador da equipe Conti/Assis, Paulo Henrique Rossito, o ‘Paulão, de 39 anos, foi encontrado em chamas no início da noite de sexta-feira, dia 29 de março, nas proximidades da RSC-453, em Lajeado, a poucos quilômetros de distância do local do crime.

Paulão foi executado com 10 tiros na tarde de sexta-feira, quando chegava em sua casa, em Lageado.

Populares avisaram o Corpo de Bombeiros sobre o incêndio. Quando a guarnição chegou ao local, no distrito industrial de Cruzeiro do Sul, o Gol estava em chamas (foto abaixo).

Para a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, o carro “possivelmente teria sido usado pelo autor do homicídio do ex-jogador “Paulão”, momentos antes de ser queimado e abandonado”, segundo publicação do jornal O Independente.

A Polícia Civil estaria checando uma informação de que uma discussão ocorrida na noite anterior, com um frequentador da boate onde Paulão trabalhava como segurança, teria originado o crime.

Paulo Henrique Rossito, o ‘Paulão’, foi velado no Complexo Prudenciana e sepultado no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, na manhã deste domingo de Páscoa, dia 31 de março.

Carro foi encontrado em chamas

Independente