990 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 23 de março

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 23 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9h30, foi sepultada Maria Madalena Pires do Nascimento (foto abaixo), de 44 anos, que morreu em Curitiba-PR.

Às 10h30 houve o sepultamento de Maria Tereza de Lima Pimentel (foto abaixo), de 48 anos, que morreu em Bauru, onde tentava se recuperar das queimaduras sofridas no corpo com frituras em acidente doméstico.

A senhora Rosa Alves Ferreira Barbosa (foto abaixo), de 65 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento foi marcado para as 15h30.

Logo depois, às 16 horas, será sepultado Clebis José Andreotti, que está sendo velado no próprio cemitério.

Ainda no final da tarde deste sábado, dia 23, poderá acontecer o sepultamento do senhor Valnei Soares (foto abaixo), de 75 anos, que morreu na manhã deste sábado e será velado no Centro Funerário Pax, mas a administração do Cemitério da Saudade ainda não confirmou o horário.

O corpo do trabalhador José Edilso da Silva Dantas (foto abaixo), de 43 anos, que morreu em Assis, vítima de acidente de trabalho, após ser liberado do Instituto Médico Legal, foi transladado para a cidade de Água Branca, em Alagoas, onde será velado e sepultado.

REGIÃO – Na cidade de Paraguaçu Paulista haverá o sepultamento da senhora Maria Gonçalves da Cruz (foto abaixo), de 84 anos.

AMANHÃ – Neste domingo, dia 24 de março, será sepultada em Assis a jovem Daiane da Silva Alves, de 30 anos, que morreu na Santa Casa de Marília. O corpo será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!