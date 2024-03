984 – Pressionado pelos resultados da tarde, VOCEM está escalado e pronto para enfrentar o Barretos

Os resultados dos quatro jogos do período da tarde, que abriram a 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4, não foram nada bons para o VOCEM.

O ‘Esquadrão da’ Fé caiu para a sétima colocação e entrará no estádio Fortaleza, às 20 horas, pressionado para enfrentar o Barretos, que também caiu uma posição e não vence há dois jogos.

O Taquaritinga venceu o Penapolense por 3 a 1 e saltou para a terceira colocação, com 23 pontos.

O XV de Jaú foi derrotado pelo Rio Branco, em Americana, por 2 a 0. O placar colocou a equipe do Rio Branco na sexta colocação com 21 pontos, passando o VOCEM, que tem 20. Enquanto o ‘Galo da Comarca’ caiu para a quarta posição, com 22.

O União Barbarense goleou o Independente de Limeira por 4 a 0 e saltou para a oitava posição, com 19 pontos, enquanto o time limeirense continua arriscado pelo rebaixamento, com 10 pontos, à frente do América e Jabaquara, que têm 8.

Numa partida de oito gols em São Paulo, o Nacional venceu o desesperado América de São José do Rio Preto por 5 a 3. O ‘Diabo’ continua na lanterna e o time da capital subiu para a 10ª posição, escapando do rebaixamento.

Mais quatro jogos acontecerão na noite desta quarta-feira.

São-Carlense e SKA Brasil já estão se enfrentando em São Carlos.

A Francana recebe o Joseense.

Em Osasco, o Audax receberá o Jabaquara e Osasco.

E, finalizando a rodada, o VOCEM entra em campo às 20 horas, no estádio Fortaleza contra o Barretos.

O meio campista Juninho, que ainda não se recuperou totalmente da dengue, está fora do time e Paulinho foi confirmado com a camisa 10.

O técnico Marcus Vinícius ‘Viola’ definiu a equipe com: Lucas Alves; Lucão, Lucas Anselmo, Thurran e Ygor Dizarro; Ninho, Isaías e Paulinho; Alex Cícero, Pedro Henrique ‘Peu’ e Tiaguinho, que volta de suspensão.

À disposição, Viola terá: Rafael, Rodrigo, Ryan, Alysson, Dézinho, Dudu, Heitor, Matheus Bispo, Robinho e Bruno Henrique.

Jogadores ouvem as últimas instruções antes do jogo em Barretos