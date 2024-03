985 – VOCEM arranca empate nos minutos finais em Barretos e pode garantir a vaga domingo, no Tonicão

A invencibilidade do VOCEM em partidas disputadas fora de Assis quase caiu na noite desta quarta-feira, dia 20 de março, em Barretos, mas o atacante Heitor entrou no intervalo da partida e empatou aos 44 minutos.

O empate em 1 a 1 manteve o ‘Esquadrão da Fé’ na sétima posição do Campeonato Paulista da Série A4 (Veja classificação abaixo). Faltando duas rodadas para o término da primeira fase, o time comandado pelo técnico Viola precisa de uma vitória para avançar na competição.

Neste domingo, dia 24 de março, o VOCEM recebe o Osasco/Audax, que goleou o Jabaquara de Santos por 5 a 0 e chegou à décima posição, com chances de classificação.

Como na última rodada, dia 30 de março, o time de Assis vai a São Carlos enfrentar o líder São-Carlense, a meta der todos na comissão técnica e no elenco é tentar garantir a vaga em casa, ao lado da torcida neste domingo. “Queremos convocar nosso torcedor para comparecer em massa no estádio Tonicão e apoiar nosso time em busca dessa vaga, que é o primeiro objetivo”, pediu o técnico Viola.

Com 21 pontos, o VOCEM é o 7º colocado. O time está cinco pontos atrás dos líderes São-Carlense e Francana e quatro à frente de SKA Brasil e Osasco/Audax, que são os primeiros fora da zona de classificação.

“Uma vitória em casa e um pontinho fora de casa, em São Carlos, poderá nos deixar no G-4”, calcula o treinador vocemista.

VOCEM empatou em Barretos

Reprodução: O Diário de Barretos

JOGO – Em Barretos, os quase mil torcedores presentes ao estádio Fortaleza assistiram várias oportunidades de gol para os dois lados e o empate acabou sendo um resultado justo pelo que produziram Barretos e VOCEM.

Numa falha de marcação, aos 33 minutos do primeiro tempo, o experiente atacante Tito chutou de fora da grande área para abrir o placar. A bola quicou no gramado à frente do goleiro Lucas Alves, que não conseguiu defender.

O gol não abalou o VOCEM e o meio campista Paulinho teve duas grandes chances para empatar, ainda no primeiro tempo.

Na primeira delas, cobrou falta com perfeição no ângulo superior esquerdo do goleiro William, que conseguiu espalmar. A bola ainda tocou no travessão, mas não entrou.

Logo depois, Paulinho infiltrou, em diagonal na pequena área e, sem ângulo, cruzou, mas não havia ninguém do VOCEM para concluir.

No intervalo da partida, Viola mudou o esquema tático. Sacou o lateral Ygor Dizarro e colocou o atacante Heitor. Com isso, Isaías foi deslocado para a lateral e o VOCEM passou a ter dois centroavantes: Pedro Henrique ‘Peu’ e Heitor.

No entanto, as chances de gol do time de Assis só aumentaram quando o rápido Dudu entrou no lugar de Tiaguinho.

Com um esquema tipicamente ofensivo, o VOCEM ficou vulnerável a contra-ataques do Barretos, mas as principais chances de gol do ‘Touro’ pararam nas defesas de Lucas Alves.

Viola colocou Robinho na lateral esquerda e Isaías voltou ao setor de criação, com a saída de Paulinho, substituído por Dézinho, que entrou para recompor a marcação no meio campo.

O atacante Bruno Henrique foi a última aposta de Viola e o jogador teve a principal chance para empatar, mas o goleiro William fez grande defesa, mas o o gol de empate era questão de tempo.

O prêmio para o futebol ofensivo do VOCEM veio no último minuto, quando Bruno Henrique cruzou rasteiro para o meio da área e Heitor apareceu para dar números finais ao placar.

O VOCEM empatou com: Lucas Alves; Lucão, Lucas Anselmo, Thurram e Ygor Dizarro (Heitor); Ninho (Robinho), Isaías e Paulinho (Dézinho), Alex Cícero, Pedro Henrique ‘Peu’ (Bruno Henrique) e Tiaguinho (Dudu). Técnico Viola.

Ygor Dizarro e Thurram foram advertidos com cartão amarelo, mas nenhum deles estava pendurado.

O médio volante Zé Augusto, que cumpriu suspensão automática em Barretos, deve ser a principal novidade no VOCEM na partida decisiva contra o Osasco/Audax. O meio campista Juninho, que se recupera da dengue, também pode voltar ao time.

RESULTADOS

União Barbarense 4 x 0 Independente de Limeira

Taquaritinga 3 x 1 Penapolense

Nacional-SP 5 x 3 América de Rio Preto

Rio Branco de Americana 2 x 0 XV de Jaú

São-Carlense 0 x 0 SKA Brasil

Francana 4 x 0 Joseense

Osasco/Audax 5 x 0 Jabaquara de Santos

Barretos 1 x 1 VOCEM

CLASSIFICAÇÃO

São-Carlense e Francana – 26 pontos

Taquaritinga e Barretos – 23 pontos

XV de Jaú – 22 pontos

Rio Branco e VOCEM – 21 pontos

União Barbarense – 19 pontos

SKA Brasil e Osasco/Audax – 17 pontos

Nacional – 16 pontos

Penapolense – 15 pontos

Independente de Limeira e Joseense – 10 pontos

Jabaquara de Santos e América de Rio Preto – 8 pontos