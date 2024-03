983 – Barretos reduz preço do ingresso para lotar o estádio em busca da vaga contra o VOCEM, que terá Tiaguinho de volta

Visando lotar o estádio Fortaleza na noite desta quarta-feira, dia 20 de março, a diretoria do Barretos decidiu reduzir o preço dos ingressos para apoiar o time em busca da vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A4 no confronto com o VOCEM de Assis.

Além da redução no preço do ingresso para R$ 10, haverá uma promoção denominada Torcedor Solidário no intervalo da partida, quando haverá o sorteio de dois pacotes de convites para a tradicional Festa do Peão de Barretos.

Na última partida disputada em casa, dia 10 de março, o Barretos recebeu 1.263 pagantes, que saíram frustrados com a derrota sofrida diante do Audax/Osasco por 3 a 0.

INDEFINIDO – Dentro de campo, o técnico Gustavo Mariano evita antecipar a escalação do time titular do Barretos, alegando que alguns atletas estão sendo avaliados pelo Departamento Médico, se recuperando de lesão muscular. No entanto, o treinador acredita que o meio campista Wellington, destaque do time que não atuou no empate contra o Rio Branco, em Americana no domingo, poderá voltar à equipe principal.

Com 22 pontos, conquistados em 6 vitórias e 4 empates, o Barretos é o quarto colocado na classificação do Campeonato Paulista da Série A4. O time treinou nesta terça-feira, no estádio Fortaleza (foto abaixo).

Barretos treinou nesta terça-feira no estádio Fortaleza – Imagem: Jânio Munhos (O Diário de Barretos)

VOCEM – A delegação do VOCEM deixou Assis na tarde desta terça-feira, dia 19, e está concentrada em Barretos. O time do técnico Marcus Vinícius ‘Viola’ deve ter novidades para a partida contra o Barretos, mas ele só deve anunciar a escalação minutos antes da partida.

O volante Zé Augusto recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em Penápolis e desfalca o time. Em contrapartida, o meio campista Juninho (recuperado da dengue), Tiaguinho (foto abaixo), Isaías e Robinho (que cumpriram suspensão) estão à disposição do treinador.

O atacante Tiaguinho deve voltar ao VOCEM

Imagem: Wezio Oliveira

ARBITRAGEM: Para a partida em Barretos, a Federação Paulista de Futebol escalou Rafael Gomes Félix Silva, de 40 anos, para apitar. Ele terá assistência de Ademilson Lopes da Silva Filho, de 37 anos, e Carolina de Freitas Mendes, de 28.

13ª RODADA

15 horas

União Barbarense x Independente de Limeira

Taquaritinga x Penapolense

Nacional/SP x América de S. José do Rio Preto

Rio Branco de Americana x XV de Jaú

19 horas

São-Carlense x SKA Brasil

19h30

Francana x Joseense

20 horas

Barretos x VOCEM

Osasco/Audax x Jabaquara de Santos

CLASSIFICAÇÃO

São-Carlense – 25 pontos

Francana – 23 pontos

XV de Jaú – 22 pontos

Barretos – 22 pontos

Taquaritinga – 20 pontos

VOCEM – 20 pontos

Rio Branco – 18 pontos

SKA Brasil – 16 pontos

União Barbarense – 16 pontos

Penapolense – 15 pontos

Osasco/Audax – 14 pontos

Nacional/SP – 13 pontos

Independente de Limeira – 10 pontos

Joseense – 10 pontos

Jabaquara de Santos – 8 pontos

América de Rio Preto – 8 pontos