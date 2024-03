978 – VOCEM empata em Penápolis e mantém invencibilidade fora de casa

Mais um ponto conquistado pelo VOCEM fora de Assis em partida válida pelo Campeonato Paulista da Série A4.

Com o empate, sem gol, na manhã deste domingo, dia 17 de março, em Penápolis, o time do técnico Marcus Vinícius ‘Viola’ ainda não foi derrotado longe de seus domínios.

Em seis jogos fora de casa, o VOCEM retornou a Assis com empate em quatro viagens: Americana, Limeira, Santa Bárbara do Oeste e Penápolis, e conquistou duas vitórias: em Santana do Parnaíba (1 a 0 contra o SKA Brasil) e em São José do Rio Preto (1 a 0 diante do América).

Com o empate em Penápolis e as vitórias do XV de Jaú e do Taquaritinga na 12ª rodada, o ‘Esquadrão da Fé’ perdeu duas posições, mas continua no G-8 e muito perto de garantir a vaga para a próxima fase da competição.

Nas três rodadas finais, o VOCEM ainda terá dois compromissos fora de Assis (quarta-feira, dia 20 de março, em Barretos) e em São Carlos, no dia 30 de março).

Antes, no próximo domingo, dia 24, no estádio Tonicão, receberá o Osasco/Audax.

Cerca de 50 torcedores foram a Penápolis apoiar o VOCEM

Imagem: Paulo H. Dias

EMPATE – Apoiado por uma caravana organizada pela ‘Sangue Mariano’, com cerca de 50 torcedores (foto acima), o VOCEM teve um bom rendimento no primeiro tempo, com duas chances de gols nos pés de Paulinho. Numa delas, em cobrança de falta, frontal, o goleiro Romário conseguiu se esticar para fazer ótima defesa, espalmando a bola para a linha de fundo.

Minutos depois, o mesmo Paulinho entrou driblando na grande área, mas demorou para concluir, sendo interceptado pela zaga.

Bruno Henrique, substituto do artilheiro Tiaguinho, também teve uma ótima chance para abrir o placar, chutou fraco na conclusão.

Na segunda etapa, o Penapolense equilibrou as ações, principalmente com as investidas pela esquerda, através do rápido atacante Afonso, mas não chegou a levar muito perigo ao seguro goleiro Lucas Alves.

O atacante Matheus Bispo ‘Mosquito’ (foto abaixo) ainda teve uma chance, quando concluiu de voleio, mas o placar terminou 0 a 0.

Matheus Bispo ‘Mosquito’ teve boa chance de abrir o placar

Imagem: Paulo H. Dias

Desfalcado de quatro titulares (Tiaquinho, Isaías, Robinho e Juninho), o VOCEM entrou em campo com: Lucas Alves; Lucão, Lucas Anselmo, Thurran e Ygor Dizarro; Zé Augusto, Ninho e Paulinho; Alex Cícero, Pedro Henrique ‘Peu’ e Bruno Henrique. Entraram: Dudu, Heitor, Dézinho, Ryan e Matheus Bispo.

Lucas Anselmo, Zé Augusto e Ryan foram advertidos com cartão amarelo.

Dos três, apenas o volante Zé Augusto estava pendurado e desfalcará a equipe mariana no confronto em Barretos, na quarta-feira, dia 20, às 20 horas.

12ª RODADA

SKA Brasil 2 x 1 Francana

Joseense 1 x 0 Independente de Limeira

União Barbarense 0 x 2 Taquaritinga

Jabaquara 1 x 2 São-Carlense

Nacional/SP 0 x 0 Osasco/Audax

Rio Branco 0 x 0 Barretos

Penapolense 0 x 0 VOCEM

XV de Jaú 3 x 1 América de Rio Preto

CLASSIFICAÇÃO

São-Carlense – 25 pontos

Francana – 23 pontos

XV de Jaú – 22 pontos

Barretos – 22 pontos

Taquaritinga – 20 pontos

VOCEM – 20 pontos

Rio Branco – 18 pontos

SKA Brasil – 16 pontos

União Barbarense – 16 pontos

Penapolense – 15 pontos

Osasco/Audax – 14 pontos

Nacional/SP – 13 pontos

Independente de Limeira – 10 pontos

Joseense – 10 pontos

Jabaquara de Santos – 8 pontos

América de Rio Preto – 8 pontos