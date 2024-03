979 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 19 de março

Seis sepultamentos estão programados para esta terça-feira, dia 19 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Elias Theodoro, de 76 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h30. O sepultamento está marcado para as 9 horas.

A senhora Antônia Tito, conhecida por ‘Dona Nenê’, de 91 anos, mãe do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Paulo César Tito, o ‘Paulo Cuca’, está sendo velada no próprio cemitério e o sepultamento foi marcado para as 11 horas, mas poderá ser antecipado para as 10h30.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor José Cândido dos Santos.

Logo depois, às 14h30, haverá o sepultamento de Luís Danilo Trevisan, que morreu e está sendo velado na cidade de Ourinhos.

O velório do senhor Inácio Justino da Silva, de 87 anos, acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento foi marcado para as 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Tercília dos Santos Rodrigues, de 74 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

