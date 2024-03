976 – PM emite nota sobre morte de João Marcelo e familiares programam manifestação

O comando da Polícia Militar divulgou uma nota à imprensa, onde apresenta sua versão para o acidente e, consequente, morte do jovem João Marcelo Novaes dos Santos, de 23 anos (foto abaixo).

João Marcelo morreu no dia 8 de março

João Marcelo sofreu a queda de sua motocicleta na avenida Vereador Davi Passarinho, na vila Prudenciana, quando era perseguido por uma viatura policial, após não obedecer o sinal de parada obrigatória, na tarde do dia 29 de fevereiro.

Internado, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 8 de março, no Hospital Regional de Assis.

Diz a nota emitida pelo 32º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com sede em Assis:

“O 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Assis e responsável pelo policiamento ostensivo preventivo nos treze municípios de nossa região, informa que no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 14h30, uma equipe policial-militar realizava patrulhamento pela rua Arminda Nery Servilha, momento em que o condutor de uma motocicleta Honda CG FAN 160 passou a se equilibrar em apenas uma das rodas (“empinar”), fato este que motivou os policiais militares a emitir ordem de parada. Entretanto, o condutor não acatou a ordem legal emanada e iniciou fuga em alta velocidade, por diversas ruas.

Durante a tentativa de acompanhamento e cerco do veículo, no cruzamento da rua Maria Alice de Carvalho com a av. Davi Passarinho, o condutor da motocicleta, sozinho, e sem nenhum contato com qualquer viatura policial-militar, acabou por perder o controle do veículo e cair ao solo.

Em seguida, se levantou e foi contido pelas equipes policiais-militares.

Em razão da queda, o condutor sofreu lesões externas e, após se acalmar, também se queixou de dores internas, razões que motivaram o acionamento de socorro médico no local, sendo então socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município de Assis.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo sempre atua de forma a preservar vidas. Todas

as ações estão sendo apuradas, a fim de que os fatos sejam elucidados.

Assis, 08 de março de 2024″

MANIFESTAÇÃO – Após a versão apresentada pela Polícia Militar, pais e amigos de João Marcelo programaram uma manifestação para o final da tarde desta sexta-feira, dia 15 de março, na avenida Rui Barbosa. Eles insistem que “não foi acidente” e exigem “Justiça por João Marcelo”.