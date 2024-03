973 – Vereadores deixam partido para se filiarem ao PL; governador nega saída do Republicanos

Recentemente, foi divulgado pela grande imprensa e também pelo JS que o governador Tarcísio de Freitas, eleito pelo Republicanos, deixaria a legenda para se filiar ao Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, nesta quarta-feira, dia 13 de março, o próprio governador Tarcísio de Freitas, garantiu aos jornalistas que não se desfiliará do Republicanos. A declaração foi feita em um momento que se especulava que Tarcísio pretendia se filiar ainda neste ano ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do governador.

“Estou no Republicanos, estou bem. Estamos planejando o futuro e não tem nenhum movimento de mudança”, disse o governador a jornalistas, depois de reunião com líderes partidários na Câmara”, garantiu.

A notícia animou o grupo do prefeito José Fernandes, que deve migrar para a legenda junto com sua pré-candidata a prefeita, Cristiani Bussinati, e seu pré-candidato a vice-prefeito Fábio Nossak.

NO PL – Em Assis, no entanto, o Republicanos começou a perder filiados importantes, que devem se transferir para o PL, que vai se fortalecendo através da pré-candidata a prefeita, Telma de Andrade Spera.

Esta semana, a vereadora Vanessa Eugênio e o seu suplente, Carlinhos ‘Zé Gotinha’, procuraram o Cartório Eleitoral para protocolar a desfiliação do Republicanos e anunciaram que estão migrando para o PL.

O vereador Douglas Azevedo, eleito pelo Solidariedade, também fez o mesmo, além da ex-candidata a vice-prefeita, Juliângela Sanches.

Juliângela, Vanessa, Douglas e ‘Zé Gotinha’

Matéria atualizada às 9h24