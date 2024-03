965 – Em manhã inspirada de Tiaguinho, VOCEM vence Jabaquara e entra no G-4

A manhã inspirada do atacante Tiaguinho neste domingo, dia 10 de março, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis, foi decisiva para o VOCEM derrotar o Jabaquara, de Santos, por 2 a 0, e assumir, pela primeira vez, desde o início do Campeonato Paulista da Série A4, a quarta colocação na competição.

Nos acréscimos da primeira etapa, Tiaguinho deu um drible desconcertante em seu marcador na grande área e chutou forte. No rebote do goleiro Daniel Patrick, que espalmou, o meio campista Paulinho, bem colocado, empurrou para as redes e abriu o placar.

Na segunda etapa, aos 33 minutos, após o VOCEM ter perdido duas grandes oportunidades de gol, Tiaguinho (foto abaixo) aproveitou uma bola ‘espirrada’ e o vacilo da zaga para ampliar. Na saída do goleiro, ele teve tranquilidade para marcar seu quarto gol na temporada.

Agora, o atacante Tiaguinho divide a artilharia do ‘Esquadrão da Fé’ com Alex Cícero, que passou mal no intervalo e precisou ser substituído e atendido pelo serviço de ambulância.

Tiaguinho comemora seu gol no Tonicão

Imagem: Wezio Oliveira

O preocupante é que o atacante Tiaguinho sofreu seu terceiro cartão amarelo e desfalcará o VOCEM no confronto em Penápolis. Robinho, substituto imediato de Ygor Dizarro, também foi advertido pela terceira vez e desfalcará o time na próxima rodada. Isaías, expulso, também está fora.

O VOCEM derrotou o Jabaquara com: Lucas Alves; Lucão, Lucas Anselmo, Thurran e Ygor Dizarro (Robinho); Zé Augusto, Isaías e Paulinho (Ryan); Alex Cícero (Bruno Henrique), Pedro Henrique ‘Peu’ (Matheus Bispo) e Tiaguinho (Dudu).

Foram advertidos com cartão amarelo: Tiaguinho, Isaías, Robinho e Bruno Henrique. Isaías recebeu o segundo cartão e acabou sendo expulso.

Com a vitória no Tonicão e os demais resultados, o VOCEM chegou a 19 pontos, assumindo a quarta posição no Paulista da Série A-4.

RESULTADOS

Taquaritinga 1 x 2 Rio Branco de Americana

São-Carlense 7 x 0 União Barbarense

América 0 x 2 SKA Brasil

Independente de Limeira 0 x 3 Penapolense

XV de Jaú 1 x 1 Joseense de S. J. dos Campos

VOCEM 2 x 0 Jabaquara de Santos

Francana 2 x 0 Nacional/SP

Barretos 0 x 3 Osasco/Audax

CLASSIFICAÇÃO

Francana – 23 pontos

São-Carlense – 22 pontos

Barretos – 21 pontos

VOCEM e XV de Jaú – 19 pontos

Rio Branco e Taquaritinga – 17 pontos

União Barbarense – 16 pontos

Penapolense – 14 pontos

SKA Brasil e Audax/Osasco – 13 pontos

Nacional/SP – 12 pontos

Independente de Limeira – 10 pontos

Jabaquara e América – 8 pontos

Joseense – 7 pontos