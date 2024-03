964 – Três sepultamentos em Assis neste dia 11 de março

Três sepultamentos estão programados para esta segunda-feira, dia 11 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultado João Gilberto Leandro

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do jovem João Guilherme Leme D’Almanti, de 18 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento de Paulo César dos Santos, de 64 anos, que será velado no próprio cemitério.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria Aparecida Ghadanhim, de 70 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!