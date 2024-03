952 – Governador de SP entrega casas em Assis que receberam subsídio maior do Governo Federal

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desembarca em Assis na tarde desta quarta-feira, dia 6 de março, para participar da entrega de mais um núcleo residencial construído pela Pacaembu Construtora.

Como os mutuários receberam subvenções do Governo Federal, através do Programa Minha Casa, Minha Vida (cerca de R$ 50 mil), e do Governo Estadual (R$ 10 mil), representantes do Estado e União foram convidados.

As 359 unidades foram financiadas pela Caixa Econômica Federal.

Pelo que o JS apurou, a Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, deverá enviar representante a Assis, caso o Ministro Alexandre Padilha não possa estar pessoalmente na cidade.

Casas serão entregues nesta quarta-feira/JS