951 – Confirmada transferência do delegado Ricardo Fracasso para o DHPP

Como havia antecipado o JS, com exclusividade, o Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou na edição eletrônica desta terça-feira, dia 5 de março, a transferência do delegado Ricardo Fracasso para a capital paulista.

Ele deixa a Delegacia Seccional para assumir uma importante função no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa -DHPP.

Numa rede social, o delegado confirmou sua remoção na manhã desta terça-feira e agradeceu o apoio recebido pela imprensa regional:

“Como já divulgado, após 8 anos como Delegado Assistente e 5 como Delegado Seccional, aceitamos o convite para trabalhar como Delegado Divisionário da Administração do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) na capital.

Gostaria de agradecer a todos e a todas da imprensa, assim como externar meu respeito e admiração pelo trabalho que realizam em Assis e região.

Acredito que um trabalho conjunto, pautado exclusivamente na confiança, é possível e esse grupo demonstrou isso; peço desculpas pelos equívocos cometidos principalmente às vezes que não foi possível atendê-los como gostariam; registre-se aqui toda minha gratidão a vcs e que o mesmo trabalho continue com Dr Marcel Ito Okuma.”

Delegado Ricardo Fracasso