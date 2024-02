931 – Quatro sepultamentos em Assis neste domingo, dia 25 de fevereiro

Quatro sepultamentos estão programados para este domingo, dia 25 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Adenir Silva Oliveira (foto abaixo), de 70 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

O senhor Santo Marcelino, de 64 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento está marcado para às 11 horas.

O senhor Santo Furtado de Moura (foto abaixo), de 82 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

O senhor Vicente José da Silva, de 69 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas. O sepultamento foi marcado para às 13h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Jair Guiotti, de 79 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

No início da tarde, às 13 horas, em Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Maria de Melo Oliveira, de 79 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!