930 – Alex ‘Panelas’ e Matheus Bispo, suspensos, desfalcam o VOCEM contra o líder XV de Jaú

O VOCEM de Assis, além dos lesionados David e Ninho, terá o desfalque dos atacantes Alex ‘Panelas’ e Matheus Bispo, que estão suspensos, no confronto contra o líder XV de Jaú, pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

‘Panelas’ recebeu o terceiro cartão amarelo em Santa do Parnaíba na vitória sobre o SKA Brasil e Bispo foi expulso na mesmo jogo.

Em contrapartida, o técnico Marcos Vinícius ‘Viola’ contará com o retorno do lateral direito Lucão, que cumpriu suspensão automática, e o atacante Billy, que liberado pelo Departamento Médico e deve estar à disposição, no banco de reservas. “Estou pronto. Se o professor precisar, pode contar”, disse o experiente atacante.

Viola deve anunciar a equipe que entra em campo para enfrentar o líder XV de Jaú somente minutos antes da partida, marcada para este domingo, às 10 horas, no estádio Tonicão.

ARBITRAGEM – A Federação Paulista de Futebol já anunciou a equipe de arbitragem para o confronto em Assis. O experiente Rafael Gomes Félix da Silva, de 40 anos, apitará a partida, com auxílio de Marcos Antônio Vieira, de 41 anos, e Hélio Antônio Sálvia de Sá, de 43.

O atacante Alex ‘Panelas’ está suspenso-Imagem: Paulo Henrique Dias