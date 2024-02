928 – Diego Tavares, servidor municipal, será sepultado às 11 horas

Está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, o servidor municipal Diego Augusto Tavares (foto abaixo), de 38 anos, que trabalhava no Departamento de Cadastro, no Paço Municipal.

Diego tinha 38 anos

Diego estava internado na Santa Casa de Assis para realizar procedimento visando reparar problemas cardíacos.

O sepultamento está marcado para às 11 horas, no Cemitério Municipal da Saudade.

A Prefeitura de Assis decretou luto oficial de três dias no município.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!