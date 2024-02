902 – Sepultamentos em Assis nesta terça-feira, 13 de fevereiro

Há três sepultamentos programados para esta trerça-feira, dia 13 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado o comerciante Francisco Acácio Quirino, de 71 anos (foto abaixo). Ele era comerciante, dono do ‘Bar do Chico’, na rua André Perine, próximo ao Parque Buracão.

A senhora Libertina Barbosa de Paiva Moraes, de 74 anos, que morreu em São Paulo, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas. O sepultamento acontecerá às 13h30.

Logo depois, às 14h30, será sepultada a senhora Cecília Gomes Nogueira, de 84 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!