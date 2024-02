903 – Após desfile, V.O. promove matinê de carnaval, com música ao vivo, nesta terça-feira

A energia da diretoria da Escola de Samba Unidos da Vila Operária parece não ter fim para manter viva a tradição do carnaval na cidade.

Após o emocionante desfile, realizado na avenida Siqueira Campos, na noite de sábado, dia 10 de fevereiro, que atraiu milhares de pessoas, a agremiação pretende resgatar a tradição das matinês de carnaval e quer receber pais e filhos para festejar o ‘ Reinado de Momo’.

O barracão da rua Tibiriçá, a Estação do Samba em Assis (foto abaixo), já está decorado e pronto para recepcionar os foliões, a partir das 14 horas.

Marcos Paiva e outros músicos convidados estarão animando os foliões de todas as idades, interpretando antigas marchinhas de carnaval para relembrar as matinês no Clube Recreativo e GEMA.

A matinê da Unidos da Vila Operária começa às 14 horas e tem previsão de término para as 20 horas.

A Estação do Samba está localizada na rua Tibiriçá, 1, na passagem da linha férrea que liga a vila Operária à vila Xavier.

A entrada é franca e haverá venda de bebidas, espetinhos e salgados.

