888 – Gabriel Zanetti continua sendo monitorado por clubes

Revelado nas categorias de base da Escolinha de Futebol Moleque Travesso, o meio campista Gabriel Zanetti (foto abaixo), que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo VOCEM, continua sendo monitorado por grande clubes do futebol brasileiro e poderá ser mais ‘uma cria do professor João Carlos Corina a se destacar no cenário esportivo.

Zanetti foi monitorado pelo Desportivo Brasil por dois anos antes disputar a Copinha. Agora, com a exposição na competição, surgiram outros clubes interessados, além do próprio VOCEM, que representa a cidade no Campeonato Paulista da Série A-4.

Zanetti disputou a Copinha pelo VOCEM – Imagem: Paulo H. Dias