887 – Sepultamentos programados para este dia 6 de fevereiro

Já há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade e um na vizinha cidade de Cândido Mota.

A senhora Aparecida do Carmo Gomes (foto abaixo), de 73 anos, está sendo velada na Igreja ‘Missão Missionária’, no Jardim Eldorado, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

A senhora Iolanda de Souza Vieira, de 79 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h30. O sepultamento está marcado para às 9 horas.

Logo depois, às 9h30, será sepultada a senhora Maria Alice Fernandes Martins, de 71 anos. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Vicente Figliano (foto abaixo), de 76 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!