889 – VOCEM volta com empate de Americana e já viaja para Limeira, onde joga na quarta-feira, à noite

O VOCEM voltou de Americana com um ponto, após conseguir segurar o empate, sem gol, contra o Rio Branco, na tarde deste sábado, dia 3 de fevereiro, no estádio Décio Vitta.

As boas intervenções do goleiro Lucas Alves, o travessão e a falta de pontaria do atacante do Rio Branco no último lance da partida, foram fundamentais para a conquista do primeiro ponto do ‘Esquadrão da Fé’ no Campeonato Paulista da Série A-4.

O time de Assis nem bem descansou da viagem até Americana -630 km de ida e volta- e já volta para a estrada novamente na tarde desta terça-feira, dia 6, com destino a Limeira, onde enfrentará o Independente, às 20 horas, de quarta-feira, dia 7 de fevereiro.

Serão mais 824 km de ida e volta para o compromisso da terceira rodada.

“Esse ponto conquistado em Americana nos deu confiança para a sequência da competição”, disse o técnico Viola, que afirma ter gostado do desempenho do seu time na primeira etapa, mas reconhece a superioridade e pressão exercida pelo adversário na etapa final.

O VOCEM entrou em campo com: Lucas Alves; Lucas Schimidt, Rodrigo, Alysson e Ygor; Zé Augusto, Isaías e Paulinho; Matheus Bispo, Alex Cícero e Thiaguinho. Entraram: Juninho, Ryan, Robinho, Dézinho e Bruno Henrique.

O único jogador advertido com cartão amarelo no VOCEM em Americana foi Thiaguinho.

O time de Assis pôde contar com a estreia do atacante Bruno Henrique.

Já o centroavante Pedro Henrique, apresentado na semana passada, deve estrear em Limeira.

Na manhã desta terça-feira, no gramado do Almoxarifado Municipal, Viola comanda um treinamento tático para definir o time que entrará em campo contra o Independente. em Limeira.

Os zagueiros Thurran e Lucas Anselmo, liberados do Departamento Médico, podem ser as novidades do time mariano em Limeira.

RESULTADOS DA 2ª RODADA

Barretos 0 x 0 Independente de Limeira

Taquaritinga 1 x 0 Ska Brasil

Rio Branco 0 x 0 VOCEM

São-Carlense 5 x 1 América

União Barbarense 0 x 1 XV de Jaú

Nacional 1 x 1 Penapolense

Osasco Audax 0 x 0 Joseense

Francana 2 x 0 Jabaquara

CLASSIFICAÇÃO

São-Carlense, Taquaritinga e XV de Jaú – 6 pontos

Nacional, Osasco Audax, Barretos e Rio Branco – 4 pontos

Francana – 3 pontos

Penapolense, VOCEM, Joseense, União Barbarense, Independente de Limeira e América – 1 ponto

Ska Brasil e Jabaquara – 0 ponto

JOGOS DA 3ª RODADA

TERÇA-FEIRA – 6/02

15h – América x Audax

QUARTA-FEIRA – 7/02

15h – Taquaritinga x São-Carlense

15h – Rio Branco x Jabaquara

16h – Penapolense x Joseense

19h30 – Francana x União Barbarense

20h – Barretos x Ska Brasil

20h – XV de Jaú x Nacional

20h – Independente x VOCEM

Robinho, em lance contra o Rio Branco

Imagem: Facebook Rio Branco