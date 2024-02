876 – Após vitória em Penápolis, técnico do Rio Branco pede ‘pés no chão’ contra o VOCEM

Em entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio Décio Vita, em Americana, na tarde desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, o treinador do Rio Branco, Valmir Israel, comemorou a vitória em Penápolis por 1 a 0, na abertura do Campeonato Paulista da Série A-4, mas preferir adotar o discurso de cautela para o confronto com o VOCEM, marcado para este sábado, dia 3, em Americana.

“Claro que existe motivação no grupo, após a difícil vitória contra o Penapolense em sua casa, mas não podemos permitir que essa motivação vire empolgação. Precisamos manter os pés no chão”, resumiu o treinador.

Há dois anos, o Penapolense não perdia no estádio Tenente Carriço, mas o gol do zagueiro Gustavo Brandão, aos 11 minutos de jogo, garantiu a vitória ao Rio Branco e derrubou essa marca.

Em 2023, Rio Branco e VOCEM não se enfrentaram no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O time de Americana foi desclassificado nas quartas de final, enquanto o ‘Esquadrão da Fé’ caiu na terceira fase.

Do elenco de 2023, ficaram apenas o técnico Valmir Israel e o meia atacante Guilherme Nascimento.

No empate sem gols contra o Taquaritinga, dia 26 de agosto, que marcou a despedida do Rio Branco na Segundona de 2023, 1.561 torcedores proporcionaram uma arrecadação de R$ 15.930,00 no estádio Décio Vitta, em Americana.

INGRESSOS – Para o jogo contra o VOCEM, a diretoria do Rio Branco já colocou à venda os ingressos antecipados. O ingresso nas cadeiras cativas custa R$ 40,00, enquanto a meia entrada no mesmo setor é R$ 20,00. Para o torcedor que preferir ficar na arquibancada, o ingresso custa R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia.

Idosos e estudantes pagam meio ingresso.

