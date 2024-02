877 – Um sepultamento é marcado para dia 2 de fevereiro

Já há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Irene Honorato Carvalho (foto abaixo), de 62 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, em sua casa, na rua Youssef Salim, no bairro Inocoop. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

O horário do sepultamento ainda será definido pelo Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!