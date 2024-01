822 – Vendido ao Santos pelo VOCEM, Robson Reis está de volta ao Brasil

O zagueiro Robson Reis, vendido pelo VOCEM ao Santos Futebol Clube, em 2022, está de volta ao Brasil, após algumas passagens por clubes do futebol português, e deverá ser emprestado ao Náutico.

Em Portugal, depois de atuar em alguns times, o jogador estava no Paços Ferreira desde agosto de 2023, por empréstimo, mas foi pouco utilizado e o time de Recife apareceu interessado.

A diretoria do Santos, então, pediu o retorno do atleta para que ele seja emprestado ao clube pernambucano até o final de setembro. Robson deve viajar para o Recife nesta semana e assinar contrato, por empréstimo, com o Náutico.

No primeiro semestre, o time pernambucano disputará o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste.

Caso o Robson Reis tenha um bom desempenho, o Santos poderá pedir o retorno do zagueiro, antes do fim do vínculo.

Revelado no VOCEM pelo técnico Luciano Baiano na disputa da Taça São Paulo de 2019, depois de três anos emprestado ao Santos, o zagueiro foi comprado, em definitivo, pelo clube da baixada santista, em fevereiro de 2022.

Durante o período em que esteve no Santos, o zagueiro foi bastante elogiado pelos ex-treinadores do clube, Cuca e Fernando Diniz, e despertou interesse do futebol europeu.

