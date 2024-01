821 – VOCEM sofre novo gol relâmpago, mas busca o empate e ainda sonha com vaga

Apesar do discurso do técnico Ícaro Vasconcelos para que seus jogadores entrassem “focados desde o início do jogo”, o VOCEM sofreu um novo gol relâmpago contra o Castanhal-PA, na tarde deste sábado, dia 6 de janeiro, no estádio Tonicão, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O alerta do treinador ocorreu após o ‘Esquadrão da Fé’ ter sofrido um gol aos dois minutos de jogo na partida, contra o CRB de Alagoas, na primeira rodada, quando perdeu por 2 a 1.

Ainda no primeiro tempo deste sábado, os visitantes se aproveitaram de uma saída errada de bola do VOCEM e ampliaram.

No entanto, empurrado pela torcida, os marianinhos reagiram e chegaram ao empate em 2 a 2.

Com isso, apesar de a maioria da torcida entender que “os dois times morreram abraçados”, VOCEM e Castanhal, matematicamente, ainda têm chances de brigar pela segunda vaga.

O Fortaleza, ao derrotar o CRB por 4 a 3, na abertura rodada deste sábado, carimbou o passaporte para a segunda fase e espera o segundo colocado na chave 12, disputada em Jaú.

Internacional e XV de Jaú, com 6 pontos, decidirão a liderança na última rodada. Quem ficar em segundo virá para Assis e o segundo colocado do Grupo 11, de Assis, irá para Jaú.

O Castanhal precisa vencer o CRB e torcer para que o VOCEM não derrote o Fortaleza.

Já o VOCEM depende de uma vitória contra o líder Fortaleza e ter saldo maior de gols do que o próprio Castanhal, que precisaria vencer o CRB. (Veja simulações abaixo)

De acordo com o regulamento geral da Copa São Paulo de Futebol, os critérios para classificação, em caso de igualdade de pontos ganhos na primeira fase, entre dois ou mais clubes, são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols marcados; menor número de cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos; confronto direto (somente no empate entre dois clubes e, finalmente, sorteio público na sede da FPF.

Veja duas simulações para o VOCEM tentar conseguir a segunda vaga.

CENÁRIO UM – Vitórias do VOCEM e Castanhal na última rodada.

Se o VOCEM vencer o Fortaleza, somará quatro pontos e terá uma vitória.

Se o Castanhal derrotar o CRB, somará quatro pontos e também terá uma vitória.

O CRB, perdendo, ficaria com três pontos e seria eliminado.

O Fortaleza, com seis pontos, está classificado.

Nessa situação, VOCEM e Castanhal chegariam a quatro pontos e decidiriam a segunda vaga no saldo de gols. Após duas rodadas, o VOCEM tem saldo negativo de um gol e o Castanhal apresenta saldo negativo de dois gols.

O VOCEM, após dois rodadas, tem 8 cartões amarelos recebidos contra 7 do Castanhal. Ninguém dos dois clubes foi expulso.

CENÁRIO DOIS – Vitória do VOCEM e empate entre CRB e Castanhal.

O VOCEM chegaria a quatro pontos, se igualando ao CRB. O time de Alagoas leva vantagem no confronto direto, mas valeria, primeiro o saldo de gols. Atualmente, o time de Assis tem saldo negativo de um gol e o clube de Alagoas aparece com saldo zerado de gols.

O VOCEM recebeu 8 cartões amarelos e o CRB apenas 2. Nenhum time teve jogador expulso.

O Fortaleza, com seis pontos, está classificado e o Castanhal, com dois pontos, estaria eliminado.

O JOGO – O empate entre VOCEM e Castanhal-PA, na tarde deste sábado foi movimentado dentro de campo e terminou ‘quente’ na arquibancada, com uma troca de empurrões e xingamento,s que não precisou contar com a intervenção de seguranças e nem da Polícia Militar.

Logo aos três minutos, após marcação questionada de penalidade máxima, Felipe abriu o placar para o time do Pará.

Atordoado, o VOCEM sofreu o segundo gol seis minutos depois. Outro Felipe, se aproveitou do erro na saída de bola do time de Assis e acertou o canto esquerdo de Rafael, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol.

Ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, o voluntarioso médio volante Pedro (veja abaixo) diminuiu para o VOCEM.

Pedro comemora seu gol

Imagem: Paulo H. Dias

Na segunda etapa, aos 14 minutos, o zagueiro Andrey deu números finais ao placar, fazendo 2 a 2.

O VOCEM entrou em campo com: Rafael; Léo Mafra, Gustavo, Andrey e Alexsandro; Pedro, Pedrinho, Sergipe e João Pedro; Maycon e Douglinhas. No transcorrer do jogo, entraram: Zanetti, Diogo Tibúrcio, Wesley Kauã e Brayan.

RESULTADOS

Fortaleza 4 x 3 CRB

VOCEM 2 x 2 Castanhal

CLASSIFICAÇÃO

Fortaleza – 6 pontos

CRB – 3 pontos

VOCEM e Castanhal – 1 ponto

PRÓXIMA RODADA

Terça-feira, dia 9 de janeiro

CRB x Castanhal

VOCEM x Fortaleza